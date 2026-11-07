Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026 è entrato nel vivo. Prima giornata con partenza da piazza Cavour e prove speciali nelle Valli Intelvi, Cavargna e alle porte della città.
La chiusura domenica, con i tratti nel Triangolo Lariano e arrivo e premiazioni in piazza Cavour (ore 15.30), in diretta su Etv.
Per i risultati in diretta cliccare QUI, con il collegamento con il sito della Federazione Cronometrista.
Rally Aci Como 2026, in diretta prove speciali e classifica generale
Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026 è entrato nel vivo. Prima giornata con partenza da piazza Cavour e prove speciali nelle Valli Intelvi, Cavargna e alle porte della città.