Rally Aci Como 2026, in diretta prove speciali e classifica generale

Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026 è entrato nel vivo. Prima giornata con partenza da piazza Cavour e prove speciali nelle Valli Intelvi, Cavargna e alle porte della città.

La chiusura domenica, con i tratti nel Triangolo Lariano e arrivo e premiazioni in piazza Cavour (ore 15.30), in diretta su Etv.



Per i risultati in diretta cliccare QUI, con il collegamento con il sito della Federazione Cronometrista.