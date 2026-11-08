Funicolare Como-Brunate, stop da domani per manutenzione straordinaria

Lavori in corso sulla funicolare che collega Como a Brunate: per un’attività di manutenzione straordinaria programmata, il servizio sarà sospeso da lunedì 9 novembre. Come comunicato da Atm, l’azienda del trasporto pubblico milanese che gestisce anche la funicolare comasca, la riapertura è fissata per il prossimo 28 novembre, salvo imprevisti.

Per le tre settimane in cui le corse della funicolare saranno sospese, Asf Autonlinee ha previsto un servizio di bus sostitutivi da Como a Brunate. Lavori di manutenzione programmati, come detto, e pensati appositamente nel periodo autunnale, quando la presenza di visitatori e turisti è sicuramente minore.