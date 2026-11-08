Rally Aci Como-Villa d’Este 2026, vittoria finale di Andolfi e Menchini

Fabio Andolfi e Marco Menchini, su Lancia Y, sono i vincitori del Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026. L’equipaggio del team D-Max è stato in testa dall’inizio alla fine, e ha conquistato cinque prove su otto. Gli altri successi parziali sono andati a Mabellini-Turati (Città di Como), Silva-Pina (Bellagio) e Marco Signor (Pian del Tivano 2). Alle spalle di Andolfi e Menchini, su una Skoda Fabia, a 1’27”8, i vincitori del 2025, Alessandro Re e Daniel Pozzi. Terzo gradino del podio per i campioni del mondo Wrc3 Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, su Toyota Yaris, a 1’43”7 dai vincitori.

Un elenco iscritti di alto livello, alla 45esima edizione della gara organizzata dall’Aci di Como, con una top ten di grande valore. La corsa faceva parte del Tricolore Challenger e in quarta posizione hanno chiuso i vincitori del campionato 2026, Marco Signor e Daniele Michi, su Toyota Yaris. Seguono Mabellini-Turati (Skoda Fabia), Silva-Pina (Citroen C3), Butti-Fappani (Toyota Yaris), i finlandesi Vatanen-Ojala (Citroen C3), Di Palma-“Cobra” (Skoda Fabia) e Miele-Sassi (Skoda Fabia).