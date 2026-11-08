Briantea84, terza vittoria consecutiva per i canturini. A Giulianova vincono 46 a 81

Tre partite, tre vittorie: è la terza vittoria consecutiva dall’inizio della stagione per la Briantea84, che a Giulianova ha vinto contro la Deco Amicacci Abruzzo 46 a 81.

A Giulianova la partita della Briantea84 contro la Deco Amicacci Abruzzo

Nuovo successo della Briantea84

Nel pomeriggio del PalaCastrum, sabato 7 novembre, sono stati i padroni di casa a iniziare meglio e ritrovarsi dopo cinque minuti con 7 punti di vantaggio.

Un time-out chiamato da coach Gomez ha cambiato le carte in tavola. Un break che di fatto ha indirizzato una partita che si è mantenuta sempre accesa fino al definitivo risultato finale con i canturini sempre in pieno controllo. Mvp Filippo Carossino autore di 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifra anche Bedzeti (18 punti, 8 rimbalzi e 5 assist), Berdun (12 punti di cui 2 triple e una mostruosamente bella nel finale di primo quarto) e Lasri (12).

La settimana prossima si ferma la Serie A Fipic per dare spazio alla finale di Supercoppa italiana, una riedizione della partita odierna: domenica 15 novembre a San Marino sarà ancora sfida tra abruzzesi e lombardi con il palio il primo trofeo della stagione.