Fermata a Como con dosi di cocaina ma era ai domiciliari, 27enne arrestata dalla polizia

Era agli arresti domiciliari, ma è stata trovata dalla polizia in piazzale Anna Frank a Como, peraltro in possesso di droga. Una donna di 27 anni, comasca, è stata arrestata per evasione dagli agenti delle volanti della questura di Como. I poliziotti l’hanno fermata per un controllo mentre era con un 37enne, poi denunciato perché è risultato destinatario di un foglio di via obbligatorio da Como di due anni, emesso dal questore nel marzo 2025. La donna, alla vista degli agenti si è mostrata insofferente e ha consegnato spontaneamente dosi di cocaina. Ha detto di non avere i documenti, come l’uomo che era con lei ed entrambi sono stati quindi portati in questura per l’identificazione. E’ emerso che la 27enne era ai domiciliari e il 37enne non doveva essere a Como.