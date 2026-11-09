Ora è ufficiale, non si partorisce più all’ospedale di Erba. Da domani chiude il punto nascita

E’ ufficiale: il punto nascita dell’ospedale di Erba chiude. Il 10 novembre 2026 sancisce lo stop dei parti nel presidio.

Nonostante i tentativi di salvataggio con iniziative politiche e interrogazioni, è arrivata la delibera regionale.

Pochi parti, 320 nel 205 e soltanto 250 quelli previsti quest’anno, e un destino che era ormai segnato.

Ats Insubria fa sapere che sul territorio erbese continuerà a essere garantita la presa in carico delle donne durante la gravidanza, attraverso le attività ambulatoriali ostetriche e il raccordo tra ospedale, consultori familiari e servizi territoriali. Le future mamme saranno accompagnate nel percorso verso il punto nascita più appropriato, in relazione alle esigenze cliniche e personali.

La rete di riferimento sul Lario comprende l’ospedale Valduce di Como, il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e l’ospedale Manzoni di Lecco, strutture situate rispettivamente a circa 13, 17 e 19 chilometri da Erba.

All’Ospedale di Erba proseguiranno le attività ginecologiche chirurgiche e ambulatoriali e saranno ulteriormente sviluppati i percorsi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla presa in carico specialistica.

Il presidio – spiega ancora Ats – continuerà così a rappresentare un riferimento per la salute delle donne sul territorio, in collegamento con la rete sociosanitaria e con i punti nascita di riferimento, assicurando continuità assistenziale, orientamento e accompagnamento nei diversi percorsi di cura.