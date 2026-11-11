Il finanziere compie 100 anni, festa al comando provinciale di Como

Cento anni festeggiati al comando provinciale della Guardia di finanza di Como per il finanziere scelto, in congedo assoluto, Nicola Cusano. Al militare delle fiamme gialle sono stati consegnati i messaggi augurali inviati dal capo di Stato maggiore del comando generale della guardia di finanza, generale di divisione Giuseppe Arbore e dal comandante regionale Lombardia generale di divisione Paolo Compagnone.

Nell’occasione, il comandante provinciale della guardia di finanza di Como, colonnello Agostino Brigante, ha consegnato al festeggiato il libro realizzato dalla guardia di finanza in occasione delle celebrazioni per i 250 anni di fondazione del corpo.

La speciale ricorrenza, che ha visto la partecipazione dei familiari del militare in congedo e di una rappresentanza di militari in servizio, è stata festeggiata con un caloroso momento conviviale nel corso del quale è stata ripercorsa la carriera del finanziere scelto – autorizzato a fregiarsi della Croce d’Argento al merito di Servizio – con lo svolgimento di diversi incarichi tra le province di Roma e Trento dal 1947.