Orfani di femminicidio, Regione Lombardia stanzia 2milioni di euro

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a sostegno degli orfani di femminicidio con l’approvazione da parte della Giunta, su proposta di Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, della delibera che finanzia la nuova misura ‘Con te in Lombardia’. A disposizione 2 milioni di euro di risorse regionali per gli esercizi 2026 e 2027.

“Una tragedia che segna profondamente la vita di questi giovani e che richiede una presenza concreta e continuativa delle istituzioni, non soltanto attraverso aiuti economici, ma anche con un accompagnamento nel loro percorso di crescita”. Spiega il consigliere regionale dell’Alto lago Gigliola Spelzini.

“Le risorse, stanziate per il biennio 2026-2027, finanzieranno contributi economici per gli orfani fino a 26 anni e l’attivazione di équipe multidisciplinari nelle otto ATS lombarde. Questo – conclude Spelzini – per garantire assistenza e percorsi di sostegno personalizzati, perché chi ha perso la madre in circostanze così drammatiche deve poter contare su un sostegno concreto, capace di accompagnarlo negli anni e aiutarlo a costruire il proprio futuro”.

“Accanto al sostegno economico, vogliamo garantire una rete di accompagnamento che sappia esserci nel tempo, sostenendo la crescita, il benessere e il futuro di questi giovani. È una responsabilità delle istituzioni trasformare la vicinanza in interventi concreti e duraturi”. Ha chiarito l’assessore Lucchini.