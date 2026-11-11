Allarme bomba nelle scuole: evacuato il Pessina di via Milano e le sedi succursali

Allarme bomba in molte scuole d’Italia, compresi alcuni istituti di Como e provincia. Evacuato il Pessina di via Milano e le sue due sedi succursali, in via Scalabrini, nel quartiere comasco di Camerlata, e ad Appiano Gentile. “Avviso di pericolo”: recita così l’oggetto dell’email che ha alimentato il panico. Il testo è considerato poco attendibile dalle autorità, ma inevitabilmente i controlli sono stati immediati. La scuola di via Milano ha così contattato i vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente, evacuando gli alunni e monitorando poi il plesso di via Milano, dove – fortunatamente – non sono stati riscontrati pericoli. “Questa mattina non abbiamo ricevuto pacchi sospetti né abbiamo notato movimenti preoccupanti, ma di fronte a un’email del genere è scattato subito l’allarme. La nostra priorità sono gli studenti, che abbiamo cercato di mantenere tranquilli”, spiega la preside.