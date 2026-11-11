Finalmente si svela il Tesoro di Como, il 3 dicembre l’inaugurazione della mostra delle monete d’oro

Dopo rinvii, stop, richieste di adeguamento, annunci e posticipi finalmente si svela il Tesoro di Como, cioè le monete d’oro di epoca romana trovate nel 2018 sotto l’ex teatro Cressoni di via Diaz, durante i lavori di scavo.

Il Comune di Como e i Musei Civici inaugureranno il 3 dicembre la nuova esposizione permanente allestita nell’Oratorio delle Orfanelle del Museo archeologico Paolo Giovio. La sala del Tesoro sarà aperta poi al pubblico a partire dal 4 dicembre. Un appuntamento atteso, che restituirà alla città e al territorio un patrimonio di straordinario valore storico.

Al centro del percorso ci saranno: una selezione di monete d’oro di eccezionale interesse e di estrema rarità, il recipiente in pietra ollare che custodiva le mille monete e molti altri reperti ritrovati nel 2018 in via Diaz. Un racconto che partirà dalla scoperta e dallo scavo per attraversare secoli di storia di Como.

Gli ultimi aggiornamenti, risalenti a poche settimane fa, parlavano di un’ulteriore miglioria per quanto riguarda l’apparato illuminotecnico della cosiddetta vetrina “dell’albero genealogico” come richiesto dalla Soprintendenza. Lo scorso 3 settembre si era provveduto alla consegna definitiva del Tesoro.

L’esposizione era attesa già per lo scorso Natale, poi era slittata alla primavera e ora finalmente arriva la data del taglio del nastro, il prossimo 3 dicembre.