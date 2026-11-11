Maxi blitz in Lombardia. Armi e droga, smantellate le basi dello spaccio

Diciassette basi dello spaccio smantellate e un colpo al cuore alla logistica al commercio della droga nei boschi di Como e di gran parte della Lombardia. Un risultato ottenuto con una vasta operazione dei carabinieri che ha toccato, oltre a quello lariano, i territori di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Lecco e Pavia. Un blitz che arriva a pochi giorni da quello che ha portato al fermo di otto pusher e al sequestro di armi da guerra in un appartamento a Limido Comasco.

Impegnati nell’operazione decine di carabinieri dei comandi provinciali e del 3° Reggimento Lombardia, lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, il gruppo forestale di Bergamo e le unità cinofile di Casatenovo, con il supporto dei droni e delle unità cinofile della polizia locale di Milano.

I militari hanno individuato e smantellato 17 bivacchi clandestini, postazioni fortificate utilizzate dagli spacciatori per le attività. Scoperto e sequestrato un arsenale di difesa e attacco, compresi machete con lame fino a 40 centimetri, coltelli a serramanico e multiuso, una mazza da baseball in ferro di 110 centimetri, picconi e attrezzi da scasso.

Sono state identificate 146 persone e controllati 107 veicoli. Arrestati in flagranza di reato tre spacciatori, tutti marocchini, mentre 3 acquirenti sono stati segnalati alla prefettura. Sequestrati 240 grammi tra cocaina, eroina e hashish, 6.400 euro in contanti e un lingotto d’oro da un grammo.

“Eccellente maxi blitz contro lo spaccio di droga nei boschi lombardi, un intervento capillare e incisivo che ha interessato sette province e che conferma la determinazione dello Stato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e nel ripristino della legalità – ha commentato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – Complimenti e grazie all’Arma dei carabinieri, a tutti i militari dei comandi provinciali coinvolti e ai reparti specializzati impegnati in questa vasta operazione, per la professionalità e lo straordinario lavoro svolto. Nessuna tolleranza verso i venditori di morte che occupano i nostri boschi alimentando criminalità, degrado e illegalità. Continueremo a sostenere senza sosta e a rafforzare le attività di controllo, prevenzione e repressione. Lo Stato c’è e non arretra di un millimetro nella battaglia per la legalità e per la sicurezza dei cittadini”.