Sanchez, incidente e paura al Nürburgring: Ferrari distrutta, il portiere del Como è illeso

Attimi di autentica paura al circuito tedesco del Nürburgring per Robert Sanchez, ma alla fine è stato solo un grande spavento.

Il portiere del Como, arrivato in prestito dal Chelsea, era in Germania per una sessione in pista quando, lunedì intorno alle 14.30, ha perso il controllo della sua Ferrari 488 Challenge Evo finendo contro le barriere di protezione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto a una velocità di circa 112 km/h. La parte anteriore della vettura è praticamente distrutta, con danni ingentissimi a un’auto dal valore stimato intorno alle 300mila sterline.

La notizia che conta, però, è un’altra: nonostante la forza dell’urto, il calciatore spagnolo è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, senza riportare ferite.