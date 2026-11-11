Giornata mondiale dei poveri, il cardinale Cantoni: “Serve carità per disarmare la solitudine”

Giornata mondiale dei poveri, una ricorrenza che invita le comunità cristiane a interrogarsi sul posto riservato alle persone più fragili nella vita della Chiesa e sulla qualità delle relazioni costruite con chi vive situazioni di difficoltà. Si celebra domenica 15 novembre la decima Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco nel 2016, e che quest’anno si colloca nel solco del messaggio di Papa Leone XIV. Il pontefice richiama la responsabilità di riconoscere la dignità di ogni persona e di non lasciare senza ascolto la voce di chi vive ai margini. E nella Diocesi di Como la ricorrenza coincide con la Giornata diocesana della Caritas. Un’occasione per rinnovare l’impegno delle comunità e valorizzare il lavoro di quanti, attraverso servizi e progetti, accompagnano le persone in condizioni di fragilità.

Per l’occasione, nel suo messaggio, il cardinale Oscar Cantoni invita a custodire “lo sguardo di Cristo, che si fa prossimo a chi è nel bisogno”. Il vescovo di Como richiama tre atteggiamenti che devono orientare lo stile della carità. A partire dalla vicinanza, per “accorciare le distanze e uscire dall’indifferenza per incontrare i volti prima dei problemi, ricordando che nessuno è uno scarto”. Poi la compassione, per lasciarsi coinvolgere dalla sofferenza altrui e farsene carico. Infine la tenerezza, per guardare chi soffre con rispetto e delicatezza. “E’ la forza mite che sconfigge la durezza del cuore e guarisce l’anima”, commenta ancora il vescovo.

La carità, ricorda il cardinale Cantoni, deve essere “autentica e capace di disarmare la solitudine, l’indifferenza e la povertà”. “Siamo chiamati a essere testimoni di un amore che non si rassegna”, aggiunge. “Soltanto così potremo sconfiggere l’indifferenza – conclude il vescovo – costruire una comunità che profuma realmente di Vangelo”.

Cantoni ha poi ringraziato quanti, a partire dall’assistente spirituale don Alberto Fasola e dal direttore della Caritas diocesana Rossano Breda, dedicano tempo ed energie ai progetti della Caritas.

Nella lettera rivolta a operatori e volontari è proprio il direttore Breda a indicare alcune attenzioni per il cammino delle comunità. La prima è quella di mettersi in ascolto, dando valore alla relazione e alla conoscenza reciproca. La seconda riguarda la capacità di lavorare insieme, mettendo in rete competenze, risorse e disponibilità, perché la carità non sia delegata a pochi ma diventi responsabilità condivisa. La terza richiama il legame tra carità e giustizia: accanto all’accompagnamento delle persone, è necessario riconoscere e tutelare i loro diritti, coinvolgendo anche le istituzioni e gli altri soggetti del territorio.

Un invito, quindi, a non considerare la Giornata del 15 novembre come un appuntamento isolato, ma come un’occasione per rafforzare una presenza quotidiana accanto a chi è più esposto alle difficoltà.