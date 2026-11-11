Donazioni di sangue, volontari cercansi: i numeri e l’appello ai giovani dell’Avis di Como

Ogni giorno, negli ospedali italiani, migliaia di pazienti hanno bisogno di sangue per affrontare interventi chirurgici, emergenze, terapie oncologiche e malattie croniche. Dietro ogni trasfusione c’è un gesto semplice ma fondamentale: la donazione volontaria di sangue, un atto di solidarietà che può contribuire a salvare una vita. I dati della provincia di Como sui donatori sono sotto la media regionale e risultano dimezzati rispetto ad altri territori.

Luca Frigerio, Direttore sanitario Avis Como ha spiegato che mentre in Lombardia si stimano 26 donatori ogni mille abitanti, a Lecco sono una quarantina, nel Comasco il dato si ferma a 18/19 sempre ogni mille abitanti.

Le scorte di sangue sono fondamentali – la trasfusione è necessaria in caso di gravi emorragie, traumi, interventi chirurgici complessi, alcune forme di anemia e patologie ematologiche – ed è per questo che i recenti attacchi hacker ai centri trasfusionali in Francia, hanno portato ad un rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio anche in Italia e in ogni singolo presidio territoriale.

La donazione è volontaria, anonima, gratuita e non remunerata. L’idoneità viene sempre valutata dal personale sanitario. Si può iniziare a 18 anni.

L’appello di Avis è rivolto proprio ai più giovani per garantire scorte e risorse in chiave futura perché dietro ogni sacca di sangue non c’è soltanto una procedura sanitaria: c’è una persona che ha scelto di aiutare un’altra persona.