La morte di Ramona a Veniano, il marito confessa in aula: “Sono colpevole”

“Sono colpevole. Voglio dichiararmi colpevole e chiedere scusa alla famiglia e a tutti”.

Il colpo di scena nell’udienza di oggi in Corte d’Assise a Como, nel processo per la morte di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata impiccata nel bagno di casa a Veniano il 21 febbraio dello scorso anno. Per l’accusa, il marito Daniele Re ha ucciso la donna e poi ha simulato il suicidio. L’uomo aveva sempre negato ogni responsabilità, fino alla confessione shock di oggi.

Daniele Re non ha poi fornito una ricostruzione completa di quanto accaduto la notte dell’omicidio, dando solo dichiarazioni parziali. “Mi sono svegliato verso l’una di notte, Ramona non era a letto e ci siamo incontrati in cucina – ha detto – Ci siamo abbracciati forte e mi sono messo a piangere. Dopo mi sono accorto che non respirava e non si muoveva più. Dopo ho fatto tutto per sistemare un po’ le cose”.

Nelle udienze precedenti era stata disposta una perizia psichiatrica sul 35enne, che avrebbe accertato una parziale incapacità di intendere e volere al momento della morte della moglie. Il magistrato Antonia Pavan aveva già chiesto prima delle parole shock dell’uomo un supplemento di perizia.