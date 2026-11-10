Nuova curva del Sinigaglia, progetto modificato ad agosto. Il “caso stadio” finisce al Tar

Progetto originario rivisto, lavori iniziati in anticipo rispetto alle tempistiche definite per legge e ricorso al Tar, che nel tempo si è arricchito, la cui udienza è fissata il prossimo 10 dicembre.

Mentre il Como segna risultati storici alla sua prima partecipazione alla Champions League, i lavori per la nuova curva dello Stadio Sinigaglia – realizzata in tempi record per rispettare i requisiti richiesti dalla UEFA per l’iscrizione dell’impianto alle competizioni europee – non smettono di far discutere. A luglio scorso il comitato civico Tutela Zona Stadio attraverso il proprio legale, Veronica Dini, si è rivolto al Comune e alla Soprintendenza in merito agli interventi della nuova curva sollevando dubbi e contestazioni su alcune delle opere in corso di realizzazione considerate non provvisorie e si chiedevano risposte anche sull’avvio dei lavori di cantiere che risulterebbe precedente al termine di 30 giorni dal deposito della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). L’8 agosto l’avvocato Dini ha presentato un ricorso al TAR corposo che unisce due filoni. Il primo, sollevato all’indomani della Conferenza dei servizi preliminare, sull’intero progetto di riqualificazione dell’impianto presentato dal Como e di cui si attende ancora la versione definitiva, a cui si è unito quello sulla nuova curva in seguito all’ “ostinato silenzio degli interlocutori istituzionali” sulle questioni sollevate dal comitato nelle tre segnalazioni di luglio.

Il Comune, con una comunicazione ufficiale firmata dal dirigente Luca Noseda, ha inviato nei giorni scorsi, a inizio novembre, un documento al Comitato nel quale si spiega che alla prima SCIA del 22 maggio ne è seguita una datata l’8 agosto “in variante rispetto a quella originaria, riguardate opere in riduzione e in parte opere non più eseguite rispetto al progetto originario”. Il 18 agosto è stato poi eseguito un sopralluogo congiunto tra Comune e Soprintendenza alla presenza di progettista e direttore lavori.

Dal documento si apprende, inoltre, che effettivamente l’intervento della nuova curva è iniziato prima del tempo e per questo il 9 settembre scorso il Comune ha emesso la relativa sanzione, già pagata. Quanto alla provvisorietà della curva si precisa che la nuova gradinata dovrà essere rivalutata quando sarà predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’adeguamento dell’intero stadio.

Infine il documento aggiunge un elemento non di poco conto rispetto alle modifiche progettuali. “Le originarie previsioni di realizzazione, al piano terra della curva, di locali permanenti destinati a servizi Food&Drink, Merchandise e Delivery – si legge – sono state eliminate con la variante di agosto che le ha sostituite in via provvisoria con soluzioni in container per bar, merchandising e servizi igienici, oltre a un tornello aggiuntivo richiesto dalla UEFA e a un cancello di servizio”.

“Prendiamo atto con favore che alcune delle inadeguatezze sono state accertate e le opere interrotte con la variante di agosto che ha portato delle modifiche” spiega l’avvocato Dini che aggiunge in conclusione: “a dicembre ci sarà l’udienza al Tar e confidiamo che qualsiasi ulteriore passaggio vada valutato nelle sedi opportune e quindi nella conferenza dei servizi”.