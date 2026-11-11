Como nuovo tour del force per sognare in grande dopo la sosta per le Nazionali

Dopo la sosta per le Nazionali nuovo tour de force per i ragazzi di Cesc Fabregas.

Il Como, quinto in classifica di serie A con 23 punti dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro l’Inter, alla ripresa si ritrova davanti un calendario fittissimo: otto partite in 29 giorni, dal 21 novembre al 19 dicembre, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, fino alla sosta natalizia.

Sarà un mese che dirà tantissimo sulle ambizioni dei biancoblù: in mezzo ci sono scontri diretti e notti europee decisive. E quasi tutto si gioca con il ritmo di una partita ogni tre-quattro giorni.

Si riparte dal Sinigaglia. Si comincia sabato 21 novembre alle 15 con Como-Cagliari, 12esima giornata di Serie A. È la sfida per ripartire subito, davanti al proprio pubblico, e per cancellare il ko di Milano.

Tre giorni dopo, martedì 24 novembre alle 21, torna la Champions: al Sinigaglia arriva l’AEK Atene per la 5ª giornata della prima fase.

Una gara che può pesare tantissimo sul cammino in Europa.

Si torna in campionato domenica 29 novembre alle 20.45 con il big match Como-Juventus, uno degli scontri diretti tra le prime in classifica previsti prima di Natale.

Non c’è nemmeno il tempo di rifiatare: mercoledì 2 dicembre alle 21 c’è l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, ancora in casa.

Sabato 5 dicembre alle 15 ecco il derby lombardo Monza-Como, poi mercoledì 9 dicembre alle 18.45 la trasferta europea a Siviglia contro il Betis.

Il rush finale prima di Natale è tutto in Serie A: sabato 12 dicembre alle 20.45 il Bologna è atteso al Sinigaglia; sabato 19 dicembre alle 18 è in calendario Milan-Como a San Siro, altro scontro diretto per l’Europa.

Otto partite, tre competizioni, una serie di avversari diretti per l’alta classifica.

Il Como fino alla sosta natalizia è tra le squadre con più impegni in assoluto, è chiamato a gestire energie, rotazioni e infortuni, con la speranza di poter recuperare, dopo la sosta, qualche giocatore assente nelle ultime uscite.

Una serie di confronti di fuoco, decisivi sotto ogni profilo in vista della seconda parte della stagione, con i lariani pronti a rilanciare le loro ambizioni in ogni competizione.