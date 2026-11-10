Sicurezza sul lavoro, il rapporto Uil: Como al secondo posto in Lombardia per denunce di infortuni

Como al secondo posto in Lombardia per denunce di infortunio sul lavoro, con un +10% rispetto allo scorso anno, preceduta da Pavia e seguita da Lodi. Sono i dati dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL relativi al periodo gennaio-settembre 2026 raccolti nel 5° rapporto UIL su Salute e Sicurezza.

Le denunce d’infortunio complessive in Lombardia salgono a quota 85.070 (+6,7% rispetto allo stesso periodo del 2025), mentre le denunce con esito mortale sul lavoro passano da 73 a 84. Crescono anche le malattie professionali, che toccano quota 3.976 (+9%).

«I dati che emergono oggi confermano che le misure adottate finora sono insufficienti e frammentate. – dichiara Antonio Albrizio, segretario generale UIL Lombardia – Chiediamo con forza al Governo e alle istituzioni di aprire un tavolo di confronto vero e stabile».

Il report evidenzia incrementi significativi in diversi comparti produttivi, con punte preoccupanti nell’istruzione (+12,1%) e nella sanità (+8,0%), oltre a un forte aumento delle patologie osteomuscolari.

«I dati ufficiali dei primi nove mesi del 2026 per la provincia di Como registrano un allarmante aumento degli infortuni sul lavoro (+10% con 4.290 denunce) e delle denunce mortali (salite a 6 rispetto alle 2 dello stesso periodo dell’anno precedente). – sottolinea il coordinatore territoriale Uil, Dario Esposito – A ciò si aggiungono 135 casi di malattie professionali, in crescita del 5,5%. Di fronte a questa drammatica escalation, ribadiamo che la sicurezza non può essere considerata un costo aziendale comprimibile. Non possiamo più tollerare che la ripresa economica si traduca in una continua perdita di vite nel territorio comasco».