La sede della polizia locale sarà rimessa a nuovo, lavori per 400mila euro

Piazzale esterno, uffici e impianti elettrici. Il comando della polizia locale di Como, in viale Innocenzo, sarà rimesso a nuovo con due interventi di manutenzione e riqualificazione e un investimento complessivo di quasi 400mila euro.

Entrambi gli interventi sono stati approvati dalla giunta di Palazzo Cernezzi e sono state stanziate le risorse previste. Partendo dalla palazzina sede del corpo, gli uffici al primo piano saranno riorganizzati perché attualmente “gli ambienti presentano una distribuzione degli spazi poco funzionale, con locali disposti in sequenza e privi di un corridoio di distribuzione”. L’impianto elettrico risulta inoltre inadeguato.

Già approvato il documento di indirizzo alla progettazione, con un investimento previsto di 200mila euro. La somma sarà stanziata per 150mila euro dai fondi dei ristorni dei frontalieri e per i restanti 50mila euro da un avanzo di amministrazione. Nel mese di dicembre è prevista l’assegnazione dei lavori e le opere dovrebbero poi essere realizzate in un’unica fase tra gennaio e aprile del prossimo anno. Il collaudo delle opere è previsto nel mese di maggio.

Lavori anche all’esterno, nel piazzale a disposizione della polizia locale in viale Innocenzo, accanto alla palazzina. L’area non è in stato ottimale ma presenta “avvallamenti, dissesti e sconnessioni della pavimentazione”, oltre a “un insufficiente sistema di smaltimento delle acque meteoriche, tale da determinare allagamenti e ristagno durante gli eventi atmosferici intensi”.

Il piazzale sarà dunque rimesso a nuovo con un intervento di rifacimento complessivo che comprenderà anche la sostituzione di tombini e condotte ammalorate. Il totale complessivo dei lavori ammonterà a 190mila euro, finanziati mediante avanzo di bilancio nell’ambito delle opere di manutenzione straordinaria. I lavori dovrebbero durare complessivamente due mesi.