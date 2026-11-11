Scuola, Como a caccia di supplenti. Osservatorio ScuolaGo: 12 avvisi ancora aperti in provincia

Scuole comasche ancora a caccia di supplenti, a 2 mesi dal suono della prima campanella. Nell’ultima settimana gli istituti della provincia hanno pubblicato 37 avvisi per coprire le cattedre rimaste vuote, e 12 risultano tuttora aperti. Il maggior numero di richieste arriva dal capoluogo, ma nell’ultimo mese la ricerca di docenti ha interessato anche Cantù, Mariano Comense ed Erba, la Vallassina e il Menaggino.

Si tratta dei cosiddetti interpelli, l’ultima strada a disposizione dei presidi per trovare insegnanti. In condizioni normali, infatti, i supplenti vengono convocati dalle graduatorie ufficiali degli aspiranti docenti. Quando gli elenchi si esauriscono la palla passa ai singoli istituti, che pubblicano l’avviso sul proprio sito e aprono le porte a chiunque abbia i titoli per insegnare. La scelta resta comunque nelle mani del dirigente, che valuta le candidature arrivate e dà la precedenza ai docenti abilitati.

Ed è proprio qui che la provincia di Como incontra le maggiori difficoltà. Lo certificano i dati dell’Osservatorio ScuolaGo, secondo cui nel Comasco le graduatorie si svuotano più in fretta che nel resto del paese. In altre parole, alle scuole restano meno nomi da chiamare. Di conseguenza in cattedra salgono spesso anche laureati che non hanno ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Nelle aule lariane accade per quasi 1 supplente su 3, più del doppio della media nazionale.

La situazione si fa ancora più complessa sul fronte del sostegno, vale a dire per gli insegnanti che affiancano in classe gli alunni disabili. In provincia oltre la metà delle supplenze va proprio a loro, e lo stesso vale per circa la metà degli avvisi ancora aperti. Quasi tutte le cattedre da coprire si trovano nelle scuole materne ed elementari, quindi nelle classi dei bambini più piccoli. Il caso più evidente è Cantù, dove l’istituto comprensivo Cantù 3 è alla ricerca di maestri già dall’inizio di ottobre. Posti scoperti anche a Fenegrò, Mozzate e Asso.