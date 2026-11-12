Inviato di guerra, conduttore e scrittore, addio al giornalista Toni Capuozzo

Reporter di guerra, conduttore tv e scrittore, è morto a 77 anni il giornalista Toni Capuozzo. Meno di un mese fa, il 23 ottobre scorso, in un posto aveva annunciato di essere malato di cancro. Nato in provincia di Udine, è stato inviato in tutti i conflitti degli ultimi decenni, dall’America Latina alla Jugoslavia, dalla Somalia al Medio Oriente fino all’Iraq. In più occasioni era stato a Como per presentare i suoi libri e condividere le sue esperienze. A Etv ha partecipato a Lariobook ed è stato ospite del telegiornale in occasione della pubblicazione di una delle sue opere in cui raccontava il terrorismo.