Como, la Regione premia 32 attività storiche della provincia

Tappa comasca per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia le attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.
Sono 32 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Como che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia che si è svolta nell’Aula Magna del Pontificio Collegio Gallio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, anche l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi e il vicepresidente della Camera di Commercio di Como – Lecco, Giuseppe Rasella. Presenti anche i consiglieri regionali comaschi Anna Dotti, Gigliola Spelzini, Marisa Cesana, Angelo Orsenigo e Sergio Gaddi.
Sono complessivamente 4.943 le attività storiche riconosciute dalla Regione, di cui 347 nella provincia di Como.
“Le attività storiche – ha evidenziato Guidesi – rappresentano una componente fondamentale del nostro modello economico. Sono imprese che hanno dimostrato nel tempo capacità di resistere, evolversi e affrontare le trasformazioni del mercato, mantenendo salde le proprie radici. Dietro ciascuna di queste realtà ci sono storie di lavoro, investimenti e passione imprenditoriale che meritano di essere riconosciute e valorizzate”.
“Da comasco – ha sottolineato Fermi – sono particolarmente orgoglioso di celebrare queste attività, che rappresentano una parte importante della storia e dell’identità del nostro territorio. Sono negozi, botteghe e locali che, attraverso il lavoro di intere generazioni, hanno accompagnato la crescita delle nostre comunità”.
“Il riconoscimento conferito da Regione Lombardia a 32 realtà del territorio comasco – dichiara Anna Dotti, consigliere regionale comasco di Fratelli d’Italia – testimonia la volontà di valorizzare chi, attraverso il proprio lavoro, ha saputo coniugare tradizione, qualità e capacità di rinnovarsi, mantenendo vivo il tessuto commerciale e artigianale dei nostri Comuni».
“Le attività storiche – spiega il consigliere regionale comasco della Lega, Gigliola Spelzini- sono un patrimonio prezioso, soprattutto per i piccoli Comuni dell’Alto Lago, dove negozi, botteghe e imprese rappresentano non soltanto un presidio economico, ma anche un punto di riferimento per la comunità. Sono realtà che, attraversando generazioni, custodiscono tradizioni, creano lavoro e mantengono vivi i nostri paesi. Riconoscerne il valore significa investire nell’identità e nel futuro del territorio”.
Di seguito l’elenco delle attività premiate:
Albavilla
AGRIZOO
Arosio
CASA DELLA SPOSA
MOBILIFICIO PREALPI
Bellagio
PATRIZIA
Bulgarograsso
PEVERELLI ARREDAMENTI
Cadorago
OFFICINA AUTORIZZATA
Cernobbio
TAPPEZZERIA CASARTELLI LUIGI
Como
AYMARA
BAR DIAZ
BUTTI 1934
CAFFE’ UMBERTO I
FARMACIA BONDURI
GUANZIROLI MOTO
PIZZERIA BENITO
PROFUMERIA PIERGALI
Dongo
ANGELINETTA
COOPERATIVA LAVORATORI
Erba
GARIBALDI CONFEZIONI
Lezzeno
AURORA RISTORANTE – PIZZERIA – BAR
Limido Comasco
MAGA SHOP
Lomazzo
VERGA-PLAST
Mariano Comense
MERONI L.P.C. ARREDAMENTI
TABACCHERIA BOCCA
Merone
ELETTRAUTO CESANA
FARMACIA ZANON
Olgiate Comasco
BOTTEGA DELL’OCCHIALE
Sorico
LA CASA DEL PANE ALIMENTARI GUGLIELMANA
RISTORANTE SPLUGA
Torno
RISTORANTE VAPORE
Tremezzina
RISTORANTE HELVETIA
Uggiate con Ronago
GIOCATTOLI EMMEPI CARTOLIBRERIA C. COCQUIO
Valsolda
PANIFICIO PASTICCERIA CORTI MAURIZIO