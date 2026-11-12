Como, la Regione premia 32 attività storiche della provincia

Tappa comasca per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia le attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 32 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Como che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia che si è svolta nell’Aula Magna del Pontificio Collegio Gallio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, anche l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi e il vicepresidente della Camera di Commercio di Como – Lecco, Giuseppe Rasella. Presenti anche i consiglieri regionali comaschi Anna Dotti, Gigliola Spelzini, Marisa Cesana, Angelo Orsenigo e Sergio Gaddi.

Sono complessivamente 4.943 le attività storiche riconosciute dalla Regione, di cui 347 nella provincia di Como.

“Le attività storiche – ha evidenziato Guidesi – rappresentano una componente fondamentale del nostro modello economico. Sono imprese che hanno dimostrato nel tempo capacità di resistere, evolversi e affrontare le trasformazioni del mercato, mantenendo salde le proprie radici. Dietro ciascuna di queste realtà ci sono storie di lavoro, investimenti e passione imprenditoriale che meritano di essere riconosciute e valorizzate”.

“Da comasco – ha sottolineato Fermi – sono particolarmente orgoglioso di celebrare queste attività, che rappresentano una parte importante della storia e dell’identità del nostro territorio. Sono negozi, botteghe e locali che, attraverso il lavoro di intere generazioni, hanno accompagnato la crescita delle nostre comunità”.

“Il riconoscimento conferito da Regione Lombardia a 32 realtà del territorio comasco – dichiara Anna Dotti, consigliere regionale comasco di Fratelli d’Italia – testimonia la volontà di valorizzare chi, attraverso il proprio lavoro, ha saputo coniugare tradizione, qualità e capacità di rinnovarsi, mantenendo vivo il tessuto commerciale e artigianale dei nostri Comuni».

“Le attività storiche – spiega il consigliere regionale comasco della Lega, Gigliola Spelzini- sono un patrimonio prezioso, soprattutto per i piccoli Comuni dell’Alto Lago, dove negozi, botteghe e imprese rappresentano non soltanto un presidio economico, ma anche un punto di riferimento per la comunità. Sono realtà che, attraversando generazioni, custodiscono tradizioni, creano lavoro e mantengono vivi i nostri paesi. Riconoscerne il valore significa investire nell’identità e nel futuro del territorio”.

Di seguito l’elenco delle attività premiate:

Albavilla

AGRIZOO

Arosio

CASA DELLA SPOSA

MOBILIFICIO PREALPI

Bellagio

PATRIZIA

Bulgarograsso

PEVERELLI ARREDAMENTI

Cadorago

OFFICINA AUTORIZZATA

Cernobbio

TAPPEZZERIA CASARTELLI LUIGI

Como

AYMARA

BAR DIAZ

BUTTI 1934

CAFFE’ UMBERTO I

FARMACIA BONDURI

GUANZIROLI MOTO

PIZZERIA BENITO

PROFUMERIA PIERGALI

Dongo

ANGELINETTA

COOPERATIVA LAVORATORI

Erba

GARIBALDI CONFEZIONI

Lezzeno

AURORA RISTORANTE – PIZZERIA – BAR

Limido Comasco

MAGA SHOP

Lomazzo

VERGA-PLAST

Mariano Comense

MERONI L.P.C. ARREDAMENTI

TABACCHERIA BOCCA

Merone

ELETTRAUTO CESANA

FARMACIA ZANON

Olgiate Comasco

BOTTEGA DELL’OCCHIALE

Sorico

LA CASA DEL PANE ALIMENTARI GUGLIELMANA

RISTORANTE SPLUGA

Torno

RISTORANTE VAPORE

Tremezzina

RISTORANTE HELVETIA

Uggiate con Ronago

GIOCATTOLI EMMEPI CARTOLIBRERIA C. COCQUIO

Valsolda

PANIFICIO PASTICCERIA CORTI MAURIZIO