Evade dai domiciliari e abbandona il cane in casa, 46enne arrestata

Controllata con il braccialetto elettronico per un divieto di avvicinamento, una donna di 46 anni residente a San Fermo della Battaglia ha rotto il dispositivo e lo ha lasciato in casa, allontanandosi dall’abitazione, dove ha lasciato incustodito anche un cane.

Ieri mattina poco dopo le 10 gli equipaggi della Squadra Volante della Questura sono stati inviati nell’abitazione della donna, dove alcuni residenti avevano segnalato il cane abbandonato all’interno.

L’animale è stato subito affidato ai volontari dell’ENPA. Al momento dell’ingresso, gli agenti hanno accertato che la donna non era presente, mentre hanno constatato la presenza di tracce di sostanze stupefacenti e del “tracker” del braccialetto elettronico che la donna avrebbe dovuto indossare. La 46enne è stata rintracciata vicino all’abitazione dell’anziana madre. La donna indossava regolarmente il braccialetto, ma aveva lasciato a casa il dispositivo che ne tracciava gli spostamenti. Al termine degli accertamenti è stata arrestata per evasione dai domiciliari.