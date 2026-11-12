“Distruggiamo Como”, avvisi orali e fogli di via. Provvedimenti del questore dopo le denunce

Avviso orale per i 28 comaschi, 24 dei quali minorenni, denunciati per le chat che pianificavano l’organizzazione di devastazioni e violenze il 24 ottobre scorso a Como, dopo le distruzioni avvenute a Milano il 17 e 18 ottobre scorsi.,

L’attività investigativa della polizia di Stato di Como aveva permesso agli agenti della Digos di identificare numerosi giovani, in gran parte minorenni, tutti denunciati a piede libero dopo appositi controlli e perquisizioni. L’accusa è di aver partecipato a gruppi social per promuovere un raduno nel capoluogo lariano per devastare e saccheggiare negozi, esercizi commerciali, edifici scolastici, creando scontri con le forze dell’ordine.

Gli agenti della divisione polizia anticrimine, dopo aver esaminato e valutato le singole posizioni degli indagati, hanno predisposto apposite misure di prevenzione personali. Il questore Filippo Ferri ha firmato 28 provvedimenti di avviso orale di cui 24 nei confronti di minorenni.

Per tre maggiorenni residenti in provincia è stato disposto anche il foglio di via obbligatorio dal comune di Como per un anno. Per la paura di saccheggi e devastazioni, i commercianti avevano blindato le vetrine e rimosso la merce dalle vetrine, mentre alcuni avevano addirittura chiuso le serrande e lasciato le attività chiuse.