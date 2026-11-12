Furti a raffica a Como, 19enne tunisino denunciato dalla polizia

Furti a raffica ieri pomeriggio a Como, la polizia ha denunciato un 19enne tunisino, irregolare in Italia e senza fissa dimora. La pattuglia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto del titolare di un negozio di via Milano, che ha segnalato un cliente molesto che aveva tentato di danneggiare alcuni oggetti nel locale. Gli agenti intervenuti hanno accertato che l’uomo segnalato era lo stesso accusato poche ore prima, con un complice, del furto di un telefono cellulare su un furgone privato, di una bicicletta e di un monopattino. Il giovane è apparso visibilmente alterato dall’alcol ed è stato portato in questura. A suo carico sono emersi precedenti accuse di reati contro la persona, contro il patrimonio, e in materia di immigrazione, oltre a un provvedimento di espulsione del questore di Monza. E’ stato denunciato per furto aggravato in concorso e porto abusivo di oggetti atti a offendere e sanzionato per ubriachezza molesta.