Nuovo allarme bomba, scuola evacuata a Lomazzo. L’appello dei presidi: “Basta panico infondato”

Nuovo allarme bomba nelle scuole comasche. La firma è sempre la stessa, quella di Mikhail Andropov, ma – a differenza di ieri – l’email è partita da vari indirizzi con domini nelle Filippine e non più a Taiwan. Per il secondo giorno consecutivo, ancora minacce indirizzate al mondo della scuola. Immediati gli accertamenti delle forze dell’ordine e, in alcuni casi, anche l’evacuazione degli studenti. Ieri era successo al Pessina di Como, oggi all’istituto comprensivo di Lomazzo.

“La dirigenza scolastica non ha potuto fare altrimenti – ha precisato il sindaco Paola Molteni – L’evacuazione è stata un atto assolutamente dovuto. Di fronte a segnalazioni di questo tipo, la priorità assoluta è, e deve sempre essere, la tutela e l’incolumità dei nostri ragazzi, degli insegnanti e di tutto il personale”. Non appena scattato l’allarme è stata contattata la polizia locale. “L’emergenza è rientrata e venerdì le regolari attività scolastiche riprenderanno come di consueto”, assicura ancora Molteni, che lancia poi un appello al Governo, affinché “fornisca indicazioni chiare e protocolli operativi specifici su come gestire il fenomeno qualora dovesse ripetersi, per evitare di paralizzare le attività e creare continui disagi alle famiglie”.

E proprio dal Governo arrivano le prime risposte. “In assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si procede all’evacuazione degli edifici”, si legge in una nota diffusa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Poi si precisa: “Resta ferma la facoltà del prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

La nota diffusa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

“Non si possono costringere i presidi a non evacuare”, è il commento del governatore lombardo Attilio Fontana. “Se qualcuno non si sente sicuro nonostante le rassicurazioni non lo si può costringere a rimanere, deriva anche dalle reazioni che ha ciascuno di noi, è chiaro – conclude Fontana – che le forze dell’ordine sono in grado di rassicurare con un’assoluta certezza”.

“Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”, recita l’oggetto della nuova email che ha alimentato il panico in oltre 3000 scuole italiane. “L’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”, si legge. E ancora: “Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato”.

L’email arrivata alle scuole italiane

Un nuovo falso allarme bomba che è arrivato anche oggi nel Comasco, dicevamo. È successo a Faloppio, Fino Mornasco e in Valle Intelvi. “Il non allarmismo non è inerzia, ma volontà di mantenere equilibrio”, commenta la preside di Fino Mornasco, Raffaella Piatti. “Pur comprendendo e condividendo la preoccupazione e il disagio, desidero ribadire – aggiunge – che la sicurezza e la tutela degli studenti rappresentano una responsabilità primaria e irrinunciabile”. “In costante con le forze dell’ordine – assicura – l’istituto sta affrontando la situazione con la massima attenzione e il necessario rigore, procedendo ai controlli delle diverse sedi scolastiche”. La dirigente ha poi espresso massima condivisione con la scelta emersa questa mattina dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allarme arrivato anche all’istituto comprensivo di Faloppio, che comprende Colverde e San Fermo della Battaglia. Esprime “preoccupazione” il sindaco Giuseppe Prestinari. “Dopo gli accertamenti di polizia locale e carabinieri, abbiamo decido di non evacuare gli alunni, ma il pensiero resta. È una grande difficoltà anche per le famiglie”, commenta. Minacce arrivate anche a Musso e Dongo, dove sono intervenuti i carabinieri. Stessa situazione in Valle Intelvi, dove la preside Maria Patrizia Punelli ha tempestivamente contattato le forze dell’ordine e commenta: “Non risultano situazioni di pericolo concreto per gli alunni e per il personale. La situazione è costantemente monitorata e gestita in raccordo con le autorità competenti. L’attività didattica e la vita scolastica proseguono regolarmente, onde evitare di creare allarmismi e panico tra gli alunni”.

E il rischio è proprio questo: ricevere sempre più spesso email di questo tipo, sgrammaticate ma preoccupanti, capaci di alimentare inutile allarmismo.