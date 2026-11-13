Assistenza sanitaria sul territorio, da Pigra parte un nuovo servizio dell’Asst Lariana

Pigra inaugura gli ambulatori infermieristici diffusi, un nuovo servizio sperimentale attivato da oggi dall’Asst Lariana nel distretto del Medio Lario. L’obiettivo è garantire un punto di riferimento vicino a casa, per ricevere assistenza, informazioni e consigli per la propria salute.

L’avvio ufficiale del servizio questa mattina a Pigra dove, da oggi, tutti i venerdì dalle 10 alle 12, nell’ambulatorio comunale di via Giuseppe Garibaldi, i cittadini potranno ricevere un’assistenza infermieristica gratuita e senza necessità di prenotazione.

All’ambulatorio i cittadini potranno fare riferimento per il controllo della pressione arteriosa, della glicemia e degli altri principali parametri, per assistenza nella gestione delle malattie croniche, come diabete e ipertensione, per medicazioni; con ricetta del proprio medico di assistenza primaria, per l’esecuzione di elettrocardiogrammi, di holter pressori e holter cardiaci. Gli infermieri saranno inoltre disponibili per offrire consigli sull’assunzione corretta dei farmaci, sulla prevenzione delle cadute e sul mantenimento della salute, oltre che supportare i familiari e chi si prende cura di un paziente.

“Ascolto, accoglienza e orientamento sono parte integrante del servizio – spiega il direttore socio sanitario di Asst Lariana Maurizio Morlotti – L’infermiere di famiglia e comunità accoglie i cittadini, ascolta i loro bisogni di salute e aiuta a individuare eventuali situazioni di fragilità o difficoltà”.

“L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai servizi sanitari e accompagnare ogni persona verso il percorso di assistenza più adatto alle proprie necessità – sottolinea Cristiano Casartelli, direttore del Distretto del Medio Lario – Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, a chi vive in condizioni di fragilità, a chi convive con patologie croniche e ha difficoltà nello spostarsi”.

Dopo Pigra, l’obiettivo è aprire ambulatori analoghi a Ponna, Cerano Intelvi, Lanzo Intelvi, Bartolomeo Val Cavargna, Valsolda, Val Rezzo, Tremezzina e Plesio. L’ambulatorio non sostituisce il medico di assistenza primaria e in caso di emergenza è sempre necessario chiamare il numero unico dedicato 112.