Il Pallone d’Oro Gianni Rivera ospite ad Appiano Gentile: rivive la storia del Milan

Successo per la serata organizzata dal Milan Club Cernobbio ad Appiano Gentile, che ha avuto come ospite d’eccezione Gianni Rivera, leggenda del calcio italiano, storico numero 10 rossonero e Pallone d’Oro 1969. Ospiti, tra gli altri, gli ex giocatori rossoneri Serginho e Filippo Galli.

Nel corso della serata, Rivera ha condiviso con i presenti ricordi, aneddoti e riflessioni legati alla sua carriera, ripercorrendo alcune delle pagine più importanti della storia del Milan e del calcio italiano.

Accanto all’aspetto culturale e sportivo, la serata ha avuto anche una significativa finalità benefica. Grazie alla generosità dei partecipanti, il Milan Club Cernobbio ha infatti devoluto 1.111 euro alla Fondazione Italiana Diabete, contribuendo concretamente al sostegno della ricerca scientifica sul diabete di tipo 1.