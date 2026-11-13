Cantù, Green è tornato: “Questa è come una seconda casa”

Ritorno a Cantù per Erick O’Brien Green II. Guardia di 191 cm e 83 kg, nato a Inglewood, in California, il 9 maggio 1992, Green ha già vestito la canotta del club brianzolo nella parte conclusiva della stagione 2025-2026.

Ora torna a Cantù, con l’obiettivo di aiutare la squadra a conquistare la permanenza in serie A. Dotato di grande talento offensivo e di una comprovata esperienza ad alti livelli, il giocatore arriva dalla Reyer Venezia, che ha agevolato il trasferimento in tempi strettissimi.

Il suo nuovo esordio, domenica a Desio nella gara contro Tortona (ore 17.30).

Le parole di Green: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare il club per avermi dato la possibilità di tornare a giocare a Cantù. Questa per me è come una seconda casa e sono molto contento di essere qui. Ho deciso di accettare questa sfida con entusiasmo, con l’obiettivo di contribuire alle vittorie della squadra e conquistare la permanenza in serie A”.



Il team manager Simone Giofrè ha sottolineato: “Parto ringraziando la nostra proprietà che ci ha appoggiato e sostenuto e ci ha permesso quello che noi speriamo sia un miglioramento a disposizione del nostro staff tecnico. Un ringraziamento anche alla Reyer Venezia per la sua collaborazione, nella persona del presidente Federico Casarin, che ha agevolato l’arrivo in tempi strettissimi del giocatore. Infine diamo il benvenuto a Erick, siamo molto felici di riaverlo qui con noi: per lui parla la sua carriera straordinaria”.

Il presidente Roberto Allievi ha aggiunto: “Sono molto contento che Erick e la sua famiglia siano tornati a Cantù. Io, il board, Simone, il coach e il suo staff e tutta la squadra siamo determinati e convinti che da oggi in avanti faremo un campionato in cui valorizzeremo le nostre qualità e saremo in grado di costruire un percorso che ci porti a quello che è il nostro obiettivo. Erick ci darà una grande mano”.