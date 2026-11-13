Vaccino antinfluenzale ai bambini tra i 2 e i 6 anni: in Lombardia 110mila dosi

Le temperature sono in calo, arriva la pioggia, la stagione autunnale è ormai avviata e i primi malanni cominciano a farsi sentire. Da qui la necessità di proteggere sé e chi ci circonda. Se tra gli over 65 i numeri, purtroppo, sono ancora troppo bassi, va meglio tra i più piccoli. In Lombardia la copertura vaccinale dei bambini tra i 2 e i 6 anni ha raggiunto il 30%, con un aumento del 4% rispetto allo scorso anno. Già somministrate 110mila dosi spray nella fascia pediatrica. Ma Regione rinnova l’invito alle famiglie: vaccinarsi ora è fondamentale per arrivare protetti al picco stagionale e tutelare anche i nonni, che spesso curano e seguono quotidianamente i nipoti. Un gesto semplice, ricordano gli esperti, ma importante per ridurre i rischi di forme gravi dell’influenza, che colpisce soprattutto bambini e anziani.

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e fortemente raccomandata. I genitori possono rivolgersi direttamente al proprio pediatra di libera scelta oppure prenotare l’appuntamento nei centri vaccinali del territorio attraverso i canali regionali dedicati. A fare il punto è la dottoressa Simona Scarioni, dirigente medico Prevenzione di Regione Lombardia.