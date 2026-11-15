Incendio in un box interrato a Cantù, intervento dei vigili del fuoco in via Vergani

Paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Vergani a Cantù per un incendio divampato in un box interrato. Nessuna persona coinvolta. L’allarme è scattato intorno alle 18.15. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco di Como e Cantù, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche il 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Non si segnalano persone coinvolte.