Pusiano: auto in sosta con targa falsa, dentro fucili, arnesi da scasso e borse griffate

La polizia locale di Erba ha sequestrato a Pusiano un’auto Audi A1 bianca con targa francese clonata utilizzata, in base a quanto è emerso dalle indagini, per compiere furti in abitazioni. La vettura era parcheggiata e gli agenti – dopo le segnalazioni dei cittadini – si sono insospettiti guardando la targa. Sono stati rintracciati e contattati i proprietari a Nizza. L’Audi era stata rubata a Grezzana, in provincia di Verona, ed era stata utilizzata per commettere furti in abitazioni a Lecco e Torri del Benaco sul Lago di Garda. All’interno dell’auto sono stati trovati e sequestrati fucili, munizioni e visori notturni, arsenale da scasso e borse griffate. Le indagini sono state svolte con il supporto dei colleghi dei comuni in provincia di Verona e francesi.