A9, chiusura notturna tra Turate e Lomazzo Nord per lavori

Sulla Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Turate e Lomazzo Nord, verso Como/Chiasso.

Di conseguenza, sarà chiuso anche il ramo che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9, verso Chiasso. Lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Inoltre, sempre sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata verso Como.



I percorsi alternativi

Per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como, SP33 verso Lomazzo, SP30, SP23 verso Guanzate e rientrare in A9 allo svincolo di Lomazzo Nord.

Per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Como/Chiasso utilizzare Lomazzo Nord. Per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Lainate utilizzare Saronno.