Furti in auto, arrestato nel Mendrisiotto: l’ha fermato la segnalazione di un cittadino

Un cittadino marocchino di 30 anni, residente in Italia, è stato arrestato dalla Polizia città di Mendrisio per una serie di furti in auto nella zona della città ticinese. Decisiva la segnalazione di un cittadino, che ha permesso agli agenti di fermarlo. Le indagini della Polizia cantonale lo hanno poi collegato a diversi furti nei veicoli.

Gli inquirenti stanno ora verificando se sia responsabile anche di altri colpi avvenuti con le stesse modalità. Su richiesta del procuratore pubblico Zaccaria Akbas, per l’uomo è stata disposta la carcerazione preventiva.

La Polizia cantonale rinnova intanto l’invito a non lasciare in vista, all’interno dell’auto, oggetti di valore: apparecchi elettronici, borse anche se vuote, portafogli, contanti e monete possono attirare i ladri.