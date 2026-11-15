Como, oltre venti biancoblù in giro per il mondo: poi si torna a caccia di tutto

Sono più di venti i giocatori lariani impegnati con le loro Nazionali – prima squadra e giovanili – in questi giorni, tra Europei, Mondiali, qualificazioni e amichevoli. Un’esplosione di orgoglio per il club alla vigilia di un mese che dirà tantissimo sulle ambizioni dei lariani.

Mentre il centro sportivo di Mozzate si è svuotato, il mondo si è colorato di biancoblù.

Una sosta da vivere con un occhio ai risultati e uno alle condizioni fisiche, con la speranza di recuperare, al rientro, qualche giocatore assente nelle ultime uscite e di non perdere nessuno per strada. Perché dopo la pausa, la concentrazione del Como sarà altissima. Sarà un mese che dirà tantissimo sulle ambizioni della squadra di Cesc Fabregas: in mezzo ci sono scontri diretti e notti europee decisive. E quasi tutto si gioca con il ritmo di una partita ogni tre-quattro giorni.

Si comincia sabato 21 novembre alle 15 con Como-Cagliari, 12esima giornata di Serie A: la sfida per ripartire subito, davanti al proprio pubblico, e per cancellare il ko di Milano. E sarà anche una sfida speciale per Cesc Fabregas, che ritrova il suo amico Fabio Pisacane, tecnico dei sardi.

Tre giorni dopo, martedì 24 novembre alle 21, torna la Champions e torna la notte magica: al Sinigaglia arriva l’Aek Atene per la 5ª giornata della prima fase. Una gara che può pesare tantissimo sul cammino in Europa. I biancoblù sono quarti in classifica e arrivano dall’impresa che ha fatto il giro del continente: il clamoroso 9-1 in trasferta con il Lens. Ora serve un’altra notte da Sinigaglia per restare lassù e ipotecare la qualificazione.

Si torna in campionato domenica 29 novembre alle 20.45 con il big match Como-Juventus, una gara sempre molto attesa.

Non c’è nemmeno il tempo di rifiatare: mercoledì 2 dicembre alle 21 c’è l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, ancora in casa. Anche questa è una competizione nel mirino dei lariani, che vogliono andare fino in fondo e sicuramente non considerano la Coppa un fastidio, ma un’altra strada per sognare.

Sabato 5 dicembre alle 15 ecco il derby lombardo Monza-Como allo stadio Brianteo, una partita che vale molto più dei tre punti, per la rivalità, per l’orgoglio, per il territorio.

Poi mercoledì 9 dicembre alle 18.45 la trasferta europea a Siviglia contro il Betis, in un ambiente caldo e in uno stadio che in Europa sa essere un catino incandescente.

Le sfide prima di Natale sono tutte in Serie A e sono tutte da brividi: sabato 12 dicembre alle 20.45 il Bologna è atteso al Sinigaglia; sabato 19 dicembre alle 18 è in calendario Milan-Como a San Siro, altro scontro diretto per l’Europa, nella scala del calcio.