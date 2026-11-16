Un chilo di cocaina in auto, due arresti a Ligornetto

Blitz antidroga a Ligornetto, in Canton Ticino: in un’auto con targhe svizzere è stato trovato circa un chilo di cocaina.

A finire in manette sono stati un 53enne svizzero domiciliato nel Canton Berna e un 22enne albanese. I due sono stati fermati dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per un controllo.

La perquisizione della vettura e dei due uomini ha fatto saltar fuori la droga, nascosta nel veicolo, e diverse centinaia di franchi in contanti.

Per entrambi l’accusa è di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti.

Il 22enne dovrà rispondere anche di riciclaggio di denaro e di violazione della legge sugli stranieri.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.