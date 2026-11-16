Olgiate Comasco, il nuovo oratorio prende forma. Lironi: “Esempio virtuoso”

Il nuovo oratorio di Olgiate Comasco prende forma e la visita in cantiere lo conferma. Entro la prima settimana di dicembre sarà pronto l’intero prefabbricato, che diventerà poi un ampio spazio inclusivo capace di accogliere bambini e ragazzi, famiglie, anziani e persone con disabilità. Il progetto è cofinanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e BCC Cantù.

Non soltanto un luogo di svago, ma punto di riferimento per la comunità. Uno spazio educativo, un luogo moderno, inclusivo, accogliente e accessibile, che sorge sulle ceneri della vecchia struttura ma che entro la fine della prossima estate avrà un volto tutto nuovo. E in meno di due mesi di passi in avanti importanti ne sono stati fatti. A inizio ottobre in cantiere sono arrivati i primi dieci pilastri della sala polifunzionale in cemento armato vibrocompresso. Pochi giorni dopo è stato montato il ballatoio interno, poi le travi in legno lamellare per sorreggere la copertura della sala polifunzionale che costeggia la strada strada. Dopodiché in cantiere sono arrivate le pareti della sala stessa e la copertura in legno. Dall’alto, però, si notano la scacchiera che illumina la sala polifunzionale e la torre distributiva, con la struttura metallica della scala e il vano ascensore al centro, vicino all’ingresso del cortile dalla casa dell’oratorio. L’autogrù al centro solleva e posiziona tegoli e pareti, mentre sulla copertura e all’interno della sala iniziano le opere di finitura.

I lavori nella nuova sala polifunzionale dell’oratorio di Olgiate Comasco

Esprime soddisfazione per il risultato raggiunto Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo, in attesa di conoscere i nuovi progetti della provincia di Como selezionati dal bando Emblematici, che saranno presentati nella sede dell’amministrazione provinciale il prossimo 25 novembre. E a fare il punto al termine della visita in cantiere, guidata dall’architetto Alessandra Mastrogiacomo insieme all’impresa IMM che si occupa dei lavori, sono don Flavio Crosta e il sindaco Simone Moretti.

Il progetto, lo ricordiamo, rientra nel bando Emblematici maggiori di Fondazione Cariplo, che per la nuova struttura ha destinato – insieme a Regione Lombardia – 1 milione di euro. Il nuovo oratorio mattone dopo mattone prende forma e aspetta soltanto di tornare a prendere vita, animato dal carisma e dalla passione di sacerdoti, volontari ed educatori.