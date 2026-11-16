È Cristian Chivu il vincitore della 35ª edizione della Panchina d’oro. L’allenatore dell’Inter, campione d’Italia in carica alla guida dei nerazzurri, è stato votato dai suoi colleghi quale migliore allenatore della scorsa stagione. Cristian Chivu, con 16 voti, ha preceduto l’allenatore del Como Cesc Fabregas (12) e Gian Piero Gasperini (Roma) 9.



Il Como festeggia comunque la conquista di un trofeo. Per la serie B la più votata dai colleghi tecnici è stata infatti Selena Mazzantini, capace di condurre nella scorsa stagione il Como 1907 alla promozione in Serie A al termine di un campionato trionfale.

Doveroso ricordare anche il Premio Mino Favini, nel ricordo dello storico talent-scout di Como e Atalanta. Il miglior responsabile di settore giovanile della scorsa stagione è risultato Matteo Silvestri – attualmente al Sassuolo – che nell’ultima annata ha portato l’Empoli al titolo nazionale nella categoria Under 18.