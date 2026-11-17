Ristorni dei lavoratori frontalieri, oltre 6 milioni di euro destinati alla provincia di Como. La giunta regionale ha suddiviso i fondi derivanti dai ristorni dei lavoratori frontalieri. Quelli relativi all’anno 2024 porteranno, nel dettaglio, 4 milioni e 800mila euro all’amministrazione provinciale di Como, 1 milione e 191mila euro alla Comunità Montana del Triangolo Lariano e 43mila alle Valli del Lario e del Ceresio. Fondi che provengono dalle imposte pagate dai lavoratori lombardi, in larga parte comaschi, nel territorio svizzero. E a queste risorse si aggiungono quelle destinate ai Comuni di frontiera. Soldi di cui beneficeranno i territori di confine, appunto, per realizzare opere pubbliche o lavori a beneficio della comunità.

Si tratta di “un risultato concreto” per l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi, “che riconosce il valore del contributo dei nostri lavoratori frontalieri e restituisce risorse preziose ai territori che vivono quotidianamente la dimensione transfrontaliera. Questi fondi – aggiunge Fermi – rappresentano un’opportunità fondamentale per sostenere i Comuni, realizzare interventi, migliorare i servizi e rafforzare lo sviluppo delle nostre comunità”.

Ora la palla passa alle province che beneficeranno dei ristorni, le quali hanno a disposizione sei mesi per presentare il programma, e i tempi, dei progetti che intendono realizzare. “Particolare attenzione merita la situazione dei piccoli Comuni e delle realtà montane, che devono affrontare difficoltà ulteriori legate alla conformazione del territorio, alla viabilità e alla gestione dei servizi essenziali. Queste risorse costituiscono un’opportunità importante”, commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti.

Complessivamente, i fondi destinati alle province lombarde superano i 95 milioni di euro. “Con questa delibera – spiega il governatore lombardo Attilio Fontana – trasformiamo le risorse ricevute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in opportunità concrete per i territori di frontiera”. “Quelli dei ristorni – aggiunge l’assessore regionale Massimo Sertori – sono fondi attesi dal territorio. Serviranno a realizzare progetti che miglioreranno la qualità di vita dei frontalieri lombardi”. E così, mentre i rapporti con tra Italia e Svizzera sembrano farsi più tesi per via dell’ormai nota, e dibattuta, tassa sulla salute (tanto da mettere a rischio i futuri ristorni), per il momento questi fondi restano una certezza di cui Comuni e province continuano a beneficiare.