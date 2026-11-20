Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre, la Provincia di Como effettuerà alcune prove di tenuta sul sottopasso della strada provinciale 32 “di Novedrate” alle Ferrovie Nord, nel comune di Arosio. Per permettere ai tecnici di operare in condizioni di sicurezza, dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto interessato.

L’intervento rientra nelle attività periodiche della Provincia volte al controllo dello stato di ponti e manufatti stradali. Le indagini serviranno a verificare le condizioni dei materiali del sottopasso e a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare eventuali interventi di manutenzione, risanamento o consolidamento.

Considerata la vicinanza del cantiere all’incrocio semaforico tra la provinciale 32 e via Santa Maria Maddalena, durante la fascia interessata dai lavori l’impianto semaforico dell’intersezione sarà temporaneamente impostato in modalità lampeggiante, in accordo con la polizia locale di Arosio.