Il furto risale al 2017 sul Lago di Como ora – 9 anni dopo – si è chiusa ad Asti la ricerca di un 55enne originario di Savona che da oltre 3 anni era destinatario di un ordine di carcerazione. Precisamente era ricercato dal 14 aprile del 2023, giorno in cui la procura generale presso la Corte d’appello di Milano aveva emesso il provvedimento restrittivo a suo carico. Su di lui pende una condanna definitiva a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. I fatti risalgono all’8 aprile 2017 quando – secondo le indagini – il 55enne si era reso responsabile ad Argegno di un furto aggravato in abitazione e della contraffazione di impronte di pubblica autenticazione o certificazione. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Asti dopo l’arresto da parte dei carabinieri.