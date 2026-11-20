I carabinieri di Asso hanno arrestato un 23enne del paese, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nei comuni di Canzo e Asso. Il 16 novembre scorso, il giovane era già stato denunciato dai militari dell’Arma di Bellagio dopo che, visibilmente ubriaco, era stato sorpreso a danneggiare gli arredi del condominio in cui vive e aveva minacciato i carabinieri, rifiutandosi di fornire le sue generalità, brandendo una bottiglia di vetro. Questo episodio e altre violazioni dei precedenti provvedimenti hanno portato all’aggravamento della misura cautelare e il 23enne è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.