Operai in aumento, lavori in cantiere che procedono 7/7 ormai vicini alla fase di pieno regime, implementazione dei semafori sulla statale Regina per contribuire a evitare ingorghi e camion anche nei weekend. Di tutto questo si è parlato durante la riunione istituzionale sulla Variante della Tremezzina organizzata in prefettura alla quale hanno partecipato i sindaci del territorio, Anas, polizia locale e stradale e provincia di Como. L’obiettivo è sfruttare i mesi di bassa stagione per accelerare il più possibile.

Al centro dell’incontro l’approvazione della proposta che prevede l’implementazione dell’attuale sistema di regolazione del traffico attraverso l’installazione di ulteriori impianti semaforici e l’arretramento di alcuni semafori esistenti nei tratti stradali dove si registrano le principali criticità tra Colonno e Griante. Interventi finanziati da Anas.

“Esprimo innanzitutto soddisfazione per il progressivo incremento delle maestranze all’opera nei diversi cantieri della ‘Variante della Tremezzina’ che hanno raggiunto attualmente le 220 unità, approssimandosi ormai alla fase di pieno regime dei lavori” – sottolinea il Prefetto della provincia di Como Corrado Conforto Galli –. “In questo contesto desidero ringraziare la Struttura Territoriale ANAS per la costante attenzione al Territorio, la collaborazione e la disponibilità manifestata per il finanziamento e la realizzazione degli interventi di implementazione degli impianti semaforici e degli allargamenti nelle diverse strettoie del tratto Argegno-Tremezzina della statale Regina”.

Nel cantiere della variante, intanto, si lavora tutti i giorni della settimana e sono aumentati ulteriormente gli operai arrivando a quota 220. Mentre sul fronte del trasporto dei materiali si stanno già svolgendo le prime prove di spostamento sulla Regina 7/7.

Per quanto riguarda il ricorso al Tar contro l’ordinanza in vigore sulla statale Regina nei mesi clou della stagione turistica per limitare i mezzi pesanti, si è tenuta oggi l’udienza ma non è ancora arrivata la sentenza.

Nel corso dell’incontro, infine, è stato fatto un punto della situazione in relazione all’impianto di betonaggio che sarà realizzato a centro Valle Intelvi in località Castiglione d’Intelvi. Il prefetto ha ribadito il ruolo strategico dell’opera per il completamento della variante nei tempi programmati e ha rassicurato sull’iter che prevede controlli, partecipazione e informazioni ai cittadini.