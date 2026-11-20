Scuola Montessori di Como, nella vicenda che vede al centro la sede di via Bignanico si apre un nuovo capitolo ad appena una settimana dall’aggiudicazione definitiva dell’immobile comunale alla Iexs Foundation con sede a Reggio Emilia che aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Consiglio di Amministrazione Associazione Scuola Montessori con una comunicazione alle famiglie spiega che è subentrata una novità: “IEXS Foundation – si legge – ha formalmente rinunciato all’aggiudicazione dell’immobile e alla prosecuzione della relativa procedura. Si tratta di un passaggio significativo – viene sottolineato – che cambia sensibilmente lo scenario e apre prospettive più favorevoli per la permanenza della Scuola in via Bignanico, una sede alla quale siamo profondamente legati e nella quale desideriamo continuare a costruire la nostra storia”.

La scuola ispirata alla celebre pedagogista Maria Montessori si era attivata per tutelare la possibilità di proseguire il proprio progetto educativo nella sua sede storica, depositando un ricorso al TAR Lombardia con contestuale richiesta di tutela cautelare.

Ora il passo indietro degli aggiudicatari apre, dunque, nuove e concrete possibilità di evitare il trasloco. ”Siamo in costante contatto con il Comune di Como per conoscere gli orientamenti dell’amministrazione a seguito della rinuncia e comprendere i prossimi passaggi – si legge infine nella nota indirizzata ai genitori degli alunni – Con la stessa determinazione che ci ha accompagnato fin qui, continueremo a seguire da vicino l’evoluzione della situazione”.

In totale la scuola accoglie più di 230 studenti: dai bambini del nido ai ragazzi delle medie, passando per l’asilo e la primaria. La scorsa settimana nella determina di aggiudicazione si precisava che l’anno scolastico era assicurato con subentro dal primo luglio 2027.

Per ricapitola: scaduta la concessione dell’immobile comunale da lungo tempo sede della “Montessori” di Como era stato indetto un nuovo bando a marzo 2025, messo in stand by quando la scuola aveva presentato un partenariato pubblico privato per il quale, dopo le valutazioni di Palazzo Cernezzi, era arrivato a fine agosto scorso uno stop che aveva portato a riattivare il procedimento di gara, con l’apertura, lo scorso 8 settembre, delle buste. Due le offerte presentate, quella dell’Associazione Scuola Montessori, appunto, e quella di Iexs Foundation. E a quest’ultima, sulla base dell’offerta economica, era andata l’aggiudicazione.