Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Villa Guardia sulla via Varesina. Intorno alle 14.30 ambulanza e automedica sono intervenute per soccorrere una ciclista che – da quanto è stato possibile ricostruire – stava attraversando la strada a piedi spingendo a mano la due ruote. Un’auto – per cause ancora da accertare – l’avrebbe travolta e sbalzata a qualche metro di distanza. Gravi le ferite riportate, la donna è stata soccorsa e portata all’ospedale Sant’Anna in codice rosso. E’ stata ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione.

Rilievi e ricostruzione della dinamica affidati ai carabinieri di Lurate Caccivio.