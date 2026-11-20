Venerdì di manifestazione e scioperi. La giornata si è aperta con il primo corteo organizzato alle 8 da piazza San Rocco per poi raggiungere via Milano e ricongiungersi alle 9 con il gruppo in partenza da Porta Torre per la mobilitazione della Cgil.

Inevitabili disagi e rallentamenti per il traffico perché le strade sono state bloccate al passaggio della manifestazione. Intorno alle 9 le conseguenze si sono fatte sentire fino a Camerlata.

La manifestazione della Cgil prevedeva una sfilata lungo il girone, un corteo lento che di fatto ha paralizzato il traffico. Slogan contro il Governo e, all’altezza di Palazzo Cernezzi, contro il sindaco Alessandro Rapinese.



Lo sciopero generale è proclamato per l’intera giornata e riguarda tutti i settori pubblici e privati, garantite le prestazioni indispensabili.

Dalle 8.30 e fino alle 16.30 si fermeranno gli autobus, lo stop riprenderà poi dalle 19.30 alla fine del servizio. Salvaguardate, dunque, le fasce di garanzia. Fermi anche i battelli, anche in questo caso garantiti i servizi essenziali tra le 6 e le 9 del mattino e dalle 17.55 alle 20.55. I treni di Trenord si fermeranno, invece, dalle 21 di stasera alle 20 di sabato. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Viaggeranno i convogli compresi nella lista dei “Servizi minimi garantiti”.



L’ultima mobilitazione partirà alle 17 e coinvolgerà la zona Sud interessando arterie viabilistiche del calibro via Varesina, via Giussani e via Paoli. Se necessario la polizia locale potrà modificare il percorso dei cortei per esigenze viabilistiche.

Al centro della giornata di proteste ci sono il potere d’acquisto, il diritto alla casa, la qualità del lavoro e il futuro dei servizi pubblici, sanità in primis. “Nel Comasco – spiega la Cgil – il 55% delle famiglie fatica ad arrivare alla fine del mese e oltre il 17% vive in condizioni di grave difficoltà economica e gli affitti nell’arco di 10 anni sono aumentati di quasi il 50%”.