Dopo l’apertura, la scorsa settimana, dell’ambulatorio infermieristico diffuso a Pigra, da lunedì 23 novembre il servizio sarà attivo anche a Ponna il lunedì mattina e a Lanzo Intelvi il lunedì pomeriggio. Nei prossimi mesi, seguirà l’attivazione nei comuni di Cerano Intelvi, Bartolomeo Val Cavargna, Valsolda, Val Rezzo, Tremezzina e Plesio.

Si tratta di un servizio sperimentale promosso da Asst Lariana nell’ambito delle attività del Distretto del Medio Lario. Un punto di riferimento vicino a casa, dove ricevere assistenza gratuita, senza necessità di prenotazione.

Tra i servizi offerti, il controllo della pressione arteriosa, della glicemia e degli altri principali parametri, l’assistenza nella gestione delle malattie croniche e le medicazioni. Inoltre, presentando la ricetta del medico di base, si possono eseguire elettrocardiogrammi, Holter pressori e cardiaci.

A Pigra il servizio è attivo il venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 10 alle 12, nell’ambulatorio comunale di via Giuseppe Garibaldi 14. Nel comune di Ponna il servizio sarà attivo il lunedì, esclusi i giorni festivi, dalle 9 alle 11, nell’ambulatorio comunale di via Trento, mentre a Lanzo Intelvi sempre il lunedì, esclusi i festivi, dalle 14 alle 16, nell’ambulatorio comunale di via Lanfranconi 12.

“Ascolto, accoglienza e orientamento sono parte integrante del servizio – ha spiegato il direttore socio sanitario di Asst Lariana, Maurizio Morlotti – L’infermiere di Famiglia e Comunità accoglie i cittadini, ascolta i loro bisogni di salute e aiuta a individuare eventuali situazioni di fragilità o difficoltà. Quando necessario, li orienta verso i servizi più adatti, mettendoli in contatto con tutti gli attori della rete”.

“L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai servizi sanitari e accompagnare ogni persona verso il percorso di assistenza più adatto alle proprie necessità – ha sottolineato Cristiano Casartelli, direttore del Distretto del Medio Lario – Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, a chi vive in condizioni di fragilità, a chi convive con patologie croniche e ha difficoltà nello spostarsi”.