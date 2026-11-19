Per la prima volta sono state vendute più vignette elettroniche che adesive per viaggiare sulle autostrade svizzere. Nel 2026 la quota delle vignette online ha raggiunto il 54 per cento delle vendite totali, su circa undici milioni di contrassegni distribuiti tra versione digitale e adesiva. Un sorpasso storico, se si pensa che nel 2025 la versione elettronica era ancora ferma al 45 per cento.

Lo ha comunicato l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

La svolta era iniziata nell’agosto del 2023, quando per la prima volta era stata introdotta la possibilità di acquistare il contrassegno online, e da allora la versione digitale ha riscosso un successo sempre maggiore.

Dei circa 5 milioni e 800 mila contrassegni elettronici venduti complessivamente, la maggior parte, oltre 3 milioni, è stata acquistata in Svizzera.

I cantoni in cui la domanda è stata più elevata sono stati Zurigo con 525 mila vignette, Berna con 368 mila, Argovia con 300 mila e Vaud con 244 mila. In Ticino ne sono state acquistate poco meno di 118mila, con un incremento del 3,7%.

Gli altri 2 milioni e 700 mila contrassegni elettronici riguardano invece veicoli immatricolati all’estero, pari al 45,6 per cento delle vendite totali. La domanda più alta è stata registrata in Germania, che da sola rappresenta il 21,3 per cento, seguita dalla Francia con l’8,9 per cento, dall’Italia con il 4 per cento (la cifra è di 232mila), dai Paesi Bassi con il 2,8 per cento e dal Belgio con l’1,9 per cento. La quota del Liechtenstein si è attestata invece allo 0,4 per cento.

E’ dal 1985 che per poter utilizzare le autostrade svizzere, è necessario essere muniti di un contrassegno.

E intanto è già pronto quello del 2027. Sarà di colore lilla, costerà 40 franchi sia nella versione adesiva sia in quella elettronica e sarà disponibile a partire dal primo dicembre 2026.

Quello adesivo si potrà acquistare presso i consueti punti vendita, come gli uffici postali, le autofficine e le stazioni di servizio, mentre la versione elettronica sarà disponibile, senza costi aggiuntivi, nello shop online ufficiale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.