Strade chiuse al traffico a Como venerdì 20 novembre, giornata dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. In città sono in programma 3 cortei. Al mattino il centro storico ospiterà la manifestazione principale del sindacato, preceduta da quella per il diritto alla casa che la raggiungerà lungo via Milano. Nel tardo pomeriggio toccherà invece alla zona sud, dove tra Camerlata e Rebbio sfilerà il corteo dedicato all’antimilitarismo, alle case popolari e al carovita. Per tutti e 3 la Polizia locale ha firmato l’ordinanza che sospende la circolazione lungo i percorsi. Il provvedimento riguarda tutti i veicoli compresi quelli dei residenti e gli autobus urbani, ma soltanto per il tempo strettamente necessario al passaggio dei manifestanti. Resta comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso. Sullo sfondo c’è la mobilitazione nazionale di 24 ore contro la manovra di bilancio del governo, che coinvolge i lavoratori pubblici e privati di tutta Italia.

Il primo nodo critico è atteso già di primo mattino in via Milano, che resterà chiusa per tutta la sua lunghezza al passaggio del corteo per il diritto alla casa diretto in piazza Vittoria. Proprio da Porta Torre prenderà il via alle 9 la manifestazione principale. A quel punto scatterà il blocco lungo i viali che cingono le mura, da viale Battisti a viale Lecco fino a via Manzoni. Il serpentone scenderà poi sul lungolago e in piazza Cavour, per entrare infine nel centro storico fino a piazza San Fedele, dove si terrà il comizio finale, con la piazza occupata dai manifestanti fino al primo pomeriggio. Per tutta la mattinata attraversare la convalle potrebbe dunque richiedere tempi ben più lunghi del solito.

Riflettori puntati poi sulla zona sud della città, dove nel tardo pomeriggio si sposteranno i disagi. Alle 17 è fissato il ritrovo in piazza Camerlata per il terzo corteo della giornata. I manifestanti sfileranno lungo via Paoli e le vie di Rebbio fino al parcheggio del cimitero del quartiere. Il blocco del traffico cadrà così proprio nell’ora di punta del rientro dal lavoro.

Sul fronte del trasporto pubblico l’ordinanza prevede che Asf possa deviare momentaneamente le linee urbane che incrociano i percorsi dei cortei. Le fermate soppresse dovranno essere segnalate in anticipo con appositi avvisi. Lo stesso provvedimento consente inoltre alla Polizia locale di ritoccare i tragitti di concerto con la Questura in caso di necessità. Nessuna ripercussione è prevista invece per i pendolari dei treni. Trenord ha annunciato corse regolari per tutta la giornata di venerdì, perché la ferrovia resta esclusa dallo sciopero generale. I disagi sui binari arriveranno invece con la protesta separata indetta da alcuni sindacati di base, che secondo l’avviso di Rfi coinvolgerà il personale di Trenord e delle Ferrovie dello Stato dalle 21 di venerdì fino alle 20 di sabato 21 novembre.