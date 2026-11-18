Scuole, uffici e treni a rischio tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, giorni in cui si susseguono 2 scioperi nazionali. Ad aprire la mobilitazione è la Cgil, che ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata di lavoro. Al centro della protesta c’è la manovra economica del Governo, che il sindacato chiede di cambiare. In serata il testimone passa alle ferrovie, dove alle 21 scatterà l’astensione del personale dei treni indetta dai sindacati di base, destinata a proseguire fino alle 20 di sabato.

Nella giornata di venerdì, dunque, le ricadute più pesanti potrebbero toccare le scuole e gli uffici pubblici. In molti istituti le lezioni rischiano di subire variazioni di orario o di saltare del tutto, e in diversi enti alcuni sportelli potrebbero rimanere chiusi. Negli ospedali resteranno assicurati i servizi di urgenza. Sul fronte del trasporto locale si unisce allo stop Asf Autolinee, per cui sugli autobus comaschi sono certe soltanto le corse del primo mattino e del tardo pomeriggio. Servizio ridotto anche sul lago di Como, dove battelli e traghetti di Navigazione Laghi navigheranno solo nelle prime e nelle ultime ore del giorno. In mattinata, intanto, la protesta scenderà nelle strade del capoluogo, con il corteo della Cgil che partirà da Porta Torre per raggiungere piazza San Fedele, dove sono in programma gli interventi conclusivi.

Da venerdì sera i disagi si sposteranno sui binari, e in particolare sui collegamenti tra il Lario e Milano. Fino ad allora i convogli di Trenord viaggeranno regolarmente, e le corse partite prima dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione. Per tutta la notte e fino alle 20 di sabato saranno invece possibili cancellazioni e ritardi su ogni linea del territorio, sia da Como Lago sia da San Giovanni, oltre che sulle lunghe percorrenze di Trenitalia e Italo. Per i pendolari del sabato Trenord garantisce comunque i servizi minimi nelle fasce del mattino e della sera. In caso di cancellazioni sul collegamento tra Stabio e Malpensa, infine, saranno attivati bus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie.